10 kwietnia 2016 r. „Klapki rozmiar 39, koszulka na ramiączkach zabrudzona cieczą koloru brunatnego, biustonosz zabrudzony cieczą koloru brunatnego, dżinsy zabrudzone cieczą koloru brunatnego” – wpisał w protokole policjant na komendzie.

Gośka w milczeniu oglądała swoje ręce. Czerwone od krwi. To krew Janka. Bolało ją gardło. Od krzyku „Pomocy, ratunku Janek umiera!”

>> Małgorzata

– Przyznaję się do tego, że zabiłam Janka, ale ja nie chciałam tego zrobić. On przyszedł z korytarza i zaczął mnie wyzywać. Chciałam do niego podejść i uderzyć go w buzię, bo tak się umówiliśmy, że jak będzie krzyczał, to będę tak robiła. I w tym momencie on mnie tak mocno złapał za szyję, a ja chwyciłam nóż z mebli i zadałam mu to...