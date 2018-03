Stoją już szlabany i automaty parkingowe przy wjazdach na parking wrocławskiego Aquaparku od strony ulic Borowskiej i Kamiennej. By zostawić samochód na parkingu basenowym, trzeba będzie pobrać bilet. Skończy się więc zostawianie aut pod basenem na cały dzień i noc. – We wtorek po południu była tragedia. Ludzie zostawiają tutaj samochody i idą na osiem godzin do pracy. Albo wracają z pracy i zostawiają tu auta na noc. A klienci Aquaparku później tracą czas na szukanie miejsca parkingowego – mówi pani Małgorzata Ratuszna, która przyjeżdża na basen z dzieckiem. Cieszy się, że w końcu problem ze znalezieniem miejsca parkingowego się skończy.

