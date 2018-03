Wojna domowa na Ukrainie trwa od 2014 r. Wielu mieszkańców regionów ogarniętych konfliktem zbrojnym musiało opuścić swoje domy. Często oznacza to dla nich pogorszenie warunków życia. Brakuje podstawowych środków do życia: jedzenia, ciepłych ubrań czy artykułów szkolnych. W pomoc na Wschodzie od blisko 4 lat angażuje się Polska Akcja Humanitarna. Teraz do akcji włącza się wrocławska firma Futuro Finance.

