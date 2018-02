Jachira (rocznik 1988) to mieszkająca we Wrocławiu absolwentka Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie. Politykom „dobrej zmiany” zaszła za skórę głównie kpinami z Jarosława Kaczyńskiego: sporządziła jego kukłę, pojawiała się z nią na demonstracjach KOD-u, nagrywała też krótkie filmy, które publikowała w internecie. Na YouTubie prowadzi kanał, w którym wyszydza działania PiS-u, demaskuje kłamstwa oficjalnej propagandy i nagłaśnia fakty niewygodne dla władzy. Oczywiście spotyka ją za to internetowy hejt i ogromna liczba agresywnych publikacji na jej temat w mediach sprzyjających PiS-owi. Trudno jednak było postawić artystce zarzut za szyderę z polityków, więc znalazł się inny powód.

Klaudia Jachira przed Komisariatem Policji...