Prawo i Sprawiedliwość to ostatnie z dużych wrocławskich środowisk politycznych, które nie zaprezentowało jeszcze swojego kandydata w jesiennej walce o zwalniany przez Rafała Dutkiewicza fotel prezydenta Wrocławia. Platforma stawia na prof. Alicję Chybicką, Dolnośląski Ruch Samorządowy na Jerzego Michalaka, a kandydatem Nowoczesnej ma być Michał Jaros.

Wyczekiwanie w obozie Zjednoczonej Prawicy wynikało m.in. z negocjacji, które z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim prowadził Jarosław Gowin, szef koalicyjnego Porozumienia. Chciał on, by kandydatem całego obozu rządowego był we Wrocławiu popierany przez niego senator Jarosław Obremski. I choć rozmowy były zaawansowane, to, jak przekonują nasi rozmówcy z PiS, w partii została już podjęta decyzja, że kandydatem powinna być Stachowiak-Różecka.

...