Łącznie 300 mln pobrań aplikacji 13; to wynik wrocławskiego studia gier. Firma nie zasypia gruszek w popiele i wydaje kolejną grę – „Nitro Racing Go”. Niedawno spółka informowała o dofinansowaniu, które dostała w ramach konkursu „GameINN”. To blisko 4,5 mln zł na realizację projektu, który ma polegać na opracowaniu platformy „G-Camp” służącej do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.