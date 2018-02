53-letni fotoreporter Ryszard P. zginął 16 maja 2017 r. pod swoim domem. Do tragedii doszło około godziny 22 w jednym z bloków przy ul. Oboźnej na wrocławskich Wojszycach. Mężczyzna miał zwrócić uwagę swojemu młodemu sąsiadowi, że on i jego kolega zachowują się zbyt głośno i przeszkadzają innym mieszkańcom budynku. Piotr R. miał wtedy bez żadnego ostrzeżenia wyciągnąć dwa noże kuchenne i jednym z nich ugodzić Ryszarda P. w serce. Ani Piotr R., ani Michał G. nie udzielili mężczyźnie pomocy. Zostawili go i poszli do pobliskiego sklepu po piwo.

