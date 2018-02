Lekarze ze Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przeszczepili 32-letniemu pacjentowi palec u nogi w miejsce kciuka. – To zabieg o wysokim stopniu skomplikowania. Najtrudniejsze jest przygotowanie do implantacji palca kikuta. Utrudnieniem są blizny, które powstały po wypadku. Poza tym naczynia i nerwy w zmiażdżonej dłoni nie znajdują się tam, gdzie powinny. By przeszczepić pobrany palec, na początku trzeba te wszystkie struktury odnaleźć. A naczynia krwionośne w najlepszym przypadku mają średnicę zapałki, a część z nich jest jeszcze mniejsza – tłumaczy dr Tobiasz Szajerka, który wraz z czterema chirurgami przeprowadził zabieg. Równolegle pracowały dwa zespoły – jeden przy pobraniu narządu, drugi przy przygotowaniu kikuta. W sumie niezbędne były dwie operacje (po pierwszej doszło do niewydolności tętnicy zasilającej...