Pomysł powołania stowarzyszenia wyszedł ze środowiska Bezpartyjnych Samorządowców związanych z prezydentem Lubina Robertem Raczyńskim. W komitecie założycielskim „Rzeczpospolitej Samorządnej” znalazły się: miasto Lubin, powiat lubiński i gminy Siechnice i Ścinawa, którymi rządzą: Robert Raczyński, Adam Myrda, Milan Usak i Krystian Kosztyła. W czwartek do budowania stowarzyszenia przystąpił samorząd Dolnego Śląska.

Marszałek Cezary Przybylski, lider Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, który od miesięcy rozmawia z Raczyńskim o stworzeniu wspólnych list wyborczych, tłumaczył radnym: – Jesteśmy w przededniu wyborów i uwaga mieszkańców regionu będzie skupiona na samorządach. To ważny moment, żeby mówić o tym, czym jest samorząd i co oznacza wrzucenie karty do urny. Nie będziemy przy tej...