Dzielnicowy straży miejskiej dostał polecenie, aby zbadać sprawę „nowych” na osiedlu Różanka. Nie ukrywa, że szczerze się zaangażował. Przez dwa tygodnie przepytywał pracowników pobliskiego dyskontu, stacji benzynowej i szkoły. Zanotował, że nikt się na „nowych” nie skarżył.

Rozmawiał z mieszkańcami okolicznych bloków, ale nie usłyszał, żeby „nowi” ich niepokoili.

U proboszcza parafii dzielnicowy wpisał do notesu, że chodzący po kolędzie księża zauważyli na klatkach schodowych ulotki. Wzywały do protestu przeciwko ulokowaniu „nowych” w centrum osiedla („duchowny oświadczył to w sposób nieoceniający”).

Dyrektor pobliskiej podstawówki z kolei przyznał, że niektórych rodziców niepokoi sąsiedztwo...