Odwołania od decyzji dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach Agnieszki Żak, w której uczyli się uczniowie z Ukrainy i Białorusi, do dolnośląskiego kuratorium dotarły w czwartek po południu.

- Tuż przed upływem siedmiodniowego terminu przekazania ich do kuratorium. Można je było dostarczyć niezwłocznie, jest to czynność mechaniczna, a poza tym chodzi o dobro uczniów. Warto wspomnieć, że trzej z nich to uczniowie gimnazjum, którzy są objęci obowiązkiem szkolnym. Nie można ich było skreślić ze szkoły jednostronną decyzją dyrektora, bez wniosku rodziców, zatem skreślenie odbyło się bezprawnie. Prawo pozwala jedynie na przeniesienie ich do innej szkoły przez kuratora oświaty, ale w tej sprawie nikt do kuratora nie występował - informuje Janusz Wrzal, wicekurator.

