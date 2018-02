Drożdże Yarrowia lipolytica są całkowicie bezpieczne, a do tego mają zdolność do wytwarzania i akumulacji lipidów, czyli tłuszczów niezbędnych do powstania biopaliwa. Teraz zbada je dr Adam Dobrowolski z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Bo, żeby rosnąć i produkować lipidy, drożdże muszą coś jeść: - Aby cały proces był ekonomicznie opłacalny, ich pożywienie mus być jak najtańsze. Dlatego pomyślałem o algach. Do ich otrzymywania nie potrzeba słodkiej wody, której coraz bardziej brakuje. Stosunkowo mało alg spożywamy, nie konkuruję więc też z produkcją żywności. No i w przeciwieństwie do biomasy roślinnej, nie zajmują pól uprawnych - tłumaczy dr Dobrowolski.