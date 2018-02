Rak trzustki to najbardziej podstępny nowotwór. Rozwija się w trudnym do zobaczenia, głęboko położonym regionie jamy brzusznej i długo nie daje żadnych objawów. Gdy zostaje zdiagnozowany to właśnie ze względu na umiejscowienie, jest już za późno na operację. Chorym pozostaje przedłużanie życia za pomocą silnych i często bardzo toksycznych leków. Na raka trzustki zmarli m.in. Anna Przybylska i Patrick Swayze. Lekarze śmiertelność szacują na poziomie 90-95 proc. chorych.

Dla tych, którzy mają nieoperacyjnego raka trzustki jest jednak nadzieja - leczenie za pomocą?aparatu NanoKnife. Pozwala on usunąć guzy nowotworowe, które ze względu na swoje usytuowanie, rozmiar i naciek nowotworowy na naczynia krwionośne nie kwalifikują się do operacji. ?

...