Nagroda „Retail Project of the Year” została przyznana Wroclavii w prestiżowym konkursie CEE Retail Estate Awards organizowanym przez wydawcę portalu EuropaProperty. To wyróżnienie przyznawane od 10 lat dla profesjonalistów z rynku nieruchomości komercyjnych. Właściciel wrocławskiej galerii Unibail-Rodamco zyskał łącznie cztery nagrody w kluczowych kategoriach konkursu, m.in. jako deweloper roku. W skład jury wchodzili niezależni profesjonaliści działający aktywnie w branży, zaś jubileuszowa gala zgromadziła rekordową liczbę uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

...