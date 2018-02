Aula Leopoldyńska – arcydzieło śląskiego baroku, ocalone z pożogi Festung Breslau, uchodzi za jedno z trzech najpiękniejszych w Polsce świeckich wnętrz reprezentacyjnych. Konkuruje tylko z Salą Poselską na Wawelu i Salą Czerwoną gdańskiego ratusza. Ale wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej, bo kolorowy barok zakrył woal brudu, złoto się wytarło, a spękania zaczęły powiększać.

– To skarb oddany nam w depozyt. Musimy go zachować w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – mówi rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski. – Jednak bez pomocy nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich prac. Całkowity koszt renowacji szacowany jest na ok. 9 mln zł. Dotychczas najbardziej...