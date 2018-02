Do tragedii, która wstrząsnęła Wałbrzychem, doszło 19 lutego. Na ciało martwego dziecka natknął się przypadkowy przechodzień. Powiadomił Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, a ono policję. W krzakach leżały zwłoki ok. 6-7- miesięcznego płodu chłopca.

- Wszczęliśmy śledztwo w kierunku przerwania ciąży wbrew przepisom ustawy – mówił przed sekcją zwłok Mariusz Witkowski, szef wałbrzyskiej Prokuratury Rejonowej, prowadzącej sprawę.?