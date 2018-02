Do zdarzenia doszło 6 listopada. Po godz. 18 strażnicy zostali zaalarmowani stukaniem w drzwi celi. Gdy do niej weszli, znaleźli powieszonego na prześcieradle przywiązanym do kraty okiennej więźnia. Próby reanimacji nic nie dały.

Rozpoczęło się prokuratorskie śledztwo. Zajmowano się dwoma wątkami. – Ustalano, czy ktoś nie doprowadził namową lub przemocą do targnięcia się osadzonego na życie – informuje Marek Rusin, szef świdnickiej prokuratury rejonowej. – Sprawdziliśmy też, czy ze strony funkcjonariuszy pracujących w areszcie śledczym nie było niewłaściwego nadzoru.