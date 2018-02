27 ZDJĘĆ Spotkanie w ramach projektu 'Onkoprzyjaciel. Na zdjęciu Lila Kaleta, Grażyna Żegańska i Lena Ignasiak, czyli onkoprzyjaciółki. (MIECZYSŁAW MICHALAK)

"Onkoprzyjaciel" to projekt, który blisko rok temu wystartował w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Wsparcia chorym udzielają ci, którzy z chorobą już wygrali. - Jesteśmy dla nich żywym przykładem, że rak to nie wyrok - mówi Lila Kaleta, jedna z onkoprzyjaciółek.