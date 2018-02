Wiesław B. miał od marca 2007 r. do maja 2010 r. udostępniać Piotrowi S. i Maciejowi B. pomieszczenie w jednym z budynków przy ul. Krzywoustego we Wrocławiu. W pomieszczeniu tym działała prowadzona przez gangsterów agencja towarzyska. Według obliczeń prokuratury w czasie swojej działalności przyniosła ona dochód w wysokości około 760 tys. zł. Z tego Wiesław B. co miesiąc miał otrzymywać od Piotra S. i Macieja B. 20 tys. zł. Prokuratura oskarża go więc o czerpanie korzyści majątkowych z nierządu.