Wrocławscy lekarze jako pierwsi w Polsce przetestowali nową metodę usuwania nowotworów: - Niemal bezinwazyjnie możemy dostać się do trudno dostępnych miejsc. Echolaser to bardzo bezpieczne metoda bez ryzyka powikłań - zachwala prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.