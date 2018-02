3 ZDJĘCIA Głogów. Bezdomny zapalił się w radiowozie (screeny/Paweł Szuber/PawlaNEWS)

Nie żyje bezdomny, który palił się w policyjnym radiowozie. Policjanci zabrali go z ulicy. Do pożaru doszło, kiedy wieźli go do izby wytrzeźwień. Najprawdopodobniej chciał odpalić znaleziony gdzieś niedopałek papierosa.