14 ZDJĘĆ Komisariat Policji Wrocław Fabryczna - w takich warunkach pracują policjanci (Fot. Patryk Tomaszewski/facebook.com/tvpatryk/)

Brudne toalety i płytki, piasek pod starymi prysznicami, zardzewiałe szafki. W takich warunkach na co dzień muszą przygotowywać się do służby policjanci z komisariatu Wrocław-Fabryczna. Po tym jak do sieci wyciekły zdjęcia z komisariatu, komendant miejski policji wszczął kontrolę.