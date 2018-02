Chwytak typu jamming gripper nie ma jeszcze polskiej nazwy; trudno go też opisać. Przypomina gumowy balon przytwierdzony do plastikowej miski. W balonie znajduje się granulat, a w misce - urządzenie do manipulacji różnicą ciśnień. Działa tak: napompowany balon przykłada się do przedmiotu, a następnie wysysa powietrze z jego wnętrza. Membrana się kurczy, a granulat twardnieje i zaciska na przedmiocie. Chwytakiem można podnieść np. jajko czy szklankę z sokiem.

- Choć to stosunkowo młoda technologia i cały czas się rozwija, jest już stosowana w przemyśle. Charakteryzuje się dużo większą uniwersalnością niż tradycyjne chwytaki, bo dostosowuje się do kształtu przedmiotu. Pozwala przenosić szkło czy inne delikatne elementy o skomplikowanej strukturze - tłumaczy Aleksander Gorgolewski, student wydziału...