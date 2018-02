Pierwszą pintę irlandzkiego guinnessa warto wypić w pubie The Celt na Talbot Street, nieco na uboczu turystycznego centrum. Knajpa zajmuje trzy pomieszczenia: ciasny pub, przedsionek z palarnią i regularną restaurację, która przypomina nieco okręt zatopiony na dnie morza. Pełno tu dziwacznych pamiątek, a wśród nich m.in. drewniana mewa na biegunach.

Co wieczór w pubie gra muzyka na żywo. Miejscowych łatwo poznać, bo jako jedyni znają słowa wszystkich folkowych piosenek. A te bywają zaskakujące, jak na przykład „Weela Weela Walya", która opowiada historię morderstwa. Bohaterka opowieści urodziła dwóch synów, zabiła ich i spaliła. Wracając do domu, spotkała w lesie dzieci. „Gdybyście były moje, pięknie bym was ubrała” – śpiewa morderczyni. I dowiaduje się, że spotkała na drodze duchy własnych synów...