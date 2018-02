Rozmowa z Dorotą Seweryn-Stawarz*

Marta Rosa: Co roku tańczycie w akcji One Billion Rising, wyrażającej protest przeciwko przemocy, głównie seksualnej, wobec kobiet i dziewcząt. Dlaczego tańcem?

Dorota Seweryn-Stawarz: Tańcząc, manifestujemy „własność własnego ciała” – taka była idea Eve Ensler, która jest inicjatorką akcji, autorką „Monologów waginy”, sztuki teatralnej z 1996 roku, która powstała na podstawie rozmów z kobietami z ponad dwustu krajów na całym świecie. To opowieści o ich seksualności i dramatach z nią związanych. „Monologi waginy” dały impuls do powstania ogólnoświatowego ruchu przeciw przemocy wobec kobiet. Akcja One Billion Rising ma także zwrócić uwagę na to, że przemoc to problem naszej codzienności, normalnego...