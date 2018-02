Ostatni raz przyszli po niego do domu w środę o 6 rano. Żeby doprowadzić go do prokuratury. Zarzut: naruszenie nietykalności cielesnej policjantów na służbie. Służbę pełnili ochraniając 86. miesięcznicę smoleńską, a naruszenie można obejrzeć na YouTube. A nawet warto, bo mało kto zdaje sobie sprawę, co może zostać uznane za „naruszenie”.

Równie zaskakujące okazało się samo doprowadzenie, które zdziwiło nie tylko tak doświadczonego prawnika i polityka prawicy jak mec. i premier Jan Olszewski („zakuwanie w kajdanki to pewna przesada, nadmierna demonstracja”), ale nawet szefa policjantów, wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego („czy nie można by było wykonać tego o innej godzinie?”).