Wrocław idzie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wojewodą. Głosami 18 radnych przy sprzeciwie 14 i jednym wstrzymującym się, zdecydowali o zaskarżeniu zarządzenia Pawła Hreniaka o dekomunizacji bulwaru prof. Stanisława Kulczyńskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki. Nowelizacja ustawy, podpisana 6 stycznia przez Andrzeja Dudę, wiąże im ręce. By sprawa trafiła na wokandę, radni musieliby mieć zgodę wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej, który Kulczyńskiego nakazał zdekomunizować i wymazać jako patrona ulic, skwerów i bulwarów. Wrocław jednak znalazł na to sposób. Radni powołali się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym, która mówi, że „do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone”. W tym...