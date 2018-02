Smog to wcale nie nowy problem. Przez całe lata 80. czy 90. nasze powietrze było brudne, a w latach PRL-u dymiły też liczne zakłady przemysłowe.

Teoretycznie problem istniał także w polityce. W 2002 r. Rafał Dutkiewicz, jeszcze jako kandydat na prezydenta, obiecał, że zajmie się niską emisją pyłów.

W praktyce jednak temat był traktowany po macoszemu, i to mimo wejścia do Unii Europejskiej. Dopiero powołanie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w 2014 r., a także akcje takie jak „Oddychać po ludzku”, prowadzona przez „Wyborczą”, wprowadziły temat na poważnie do publicznego obiegu.

Wiele osób zaczęło wtedy dostrzegać, że „zimowa aura” w naszym mieście to tak naprawdę unoszący się szkodliwy i trujący pył, który wdychamy.

