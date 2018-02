Miasto modernizuje w tym rejonie fragment ul. Bardzkiej oraz Buforową aż do granicy Wrocławia. Powstanie nowe duże rondo na wysokości ul. Terenowej, do którego zostanie doprowadzona dwujezdniowa droga (teraz Bardzka zwęża się przy cmentarzu). Nowa jezdnia powstanie także za rondem – aż do granicy Wrocławia, ale będzie miała tylko po jednym pasie w każdą stronę. Zostanie zbudowana obok obecnej drogi, która zostanie zamieniona w lokalną ulicę dla mieszkańców Jagodna i autobusów komunikacji miejskiej.

