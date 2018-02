Gwiazda wystąpił w obronie Polski, którą - jego zdaniem - Frasyniuk próbuje skompromitować, prowokując doprowadzenie go siłą do prokuratury. A robi to, żeby „poddać nas pod władzę »Frasyniuków«”. Kim są „Frasyniukowie”? Grupą, która - według Gwiazdy - dostała Polskę w prezencie od Stalina i nie chce jej oddać.

Frasyniuk. „Fakty go kompromitują”

Taki pupil Stalina musi mieć, oczywiście, odpowiedni życiorys, więc Gwiazda bezkompromisowo Frasyniuka zlustrował, bo podobno znamy tylko legendę, a nie znamy faktów. A fakty Frasyniuka kompromitują: nie był żadnym przywódcą strajku w zajezdni i nie był człowiekiem, który poderwał do walki cały Dolny Śląsk (bo przewodniczącym MKZ został dopiero w marcu 1981 r.), a jego...