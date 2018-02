Władysław Frasyniuk po zatrzymaniu

Prokuratorskie śledztwo przeciwko Frasyniukowi to efekt ubiegłorocznej blokady miesięcznicy smoleńskiej, w której wziął udział były opozycjonista. Policja wyciągała go z niej siłą, ale ostatecznie to Frasyniuk usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch funkcjonariuszy. Po pierwszym przesłuchaniu na policji sukcesywnie odmawiał jednak stawiania się na kolejne w prokuraturze.