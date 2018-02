Wrocław znalazł sposób, jak zaskarżyć – teoretycznie niezaskarżalną – decyzję wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka o dekomunizacji nazwy bulwaru prof. Kulczyńskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki.

Na jutrzejszą sesję rady miejskiej przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. Jak to możliwe, skoro nowelizacja ustawy autorstwa PiS-u związała ręce samorządom i by pójść do wojewódzkiego sądu administracyjnego te muszą mieć zgodę wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej?