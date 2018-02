Do zdarzenia doszło około godz. 14 na ul. Głowackiego w Głogowie. - Policjanci podjęli interwencję wobec około 40-letniego mężczyzny, który leżał na ulicy. Udzielając mu pomocy, wyczuli woń alkoholu. Postanowili przewieźć go do izby wytrzeźwień. W czasie transportu wyczuli dym. Zatrzymali radiowóz - informuje podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji.