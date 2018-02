Pomysł na grę o niedźwiedziu brunatnym armii Andersa powstał w 2015 roku, kiedy dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 63 we Wrocławiu, siostry Aleksandra i Magdalena Gąsiorek, wzięły udział w konkursie w ramach Radosnych Obchodów Niepodległości.

– Brałyśmy w nim udział co roku, bo lubimy rysować i malować. Nigdy wcześniej nie odniosłyśmy jednak tak dużego sukcesu. Sam pomysł przyszedł nam do głowy, kiedy kilka miesięcy wcześniej oglądałyśmy film na temat niedźwiedzia, a w podręczniku znalazłam całą stronę poświęconą historii Wojtka – opowiada Magdalena, dziś uczennica gimnazjum, a jej młodsza siostra Aleksandra dodaje: – Najpierw zbierałyśmy o niedźwiedziu informacje, a potem wszystko przeniosłyśmy na karty do gry, rysowałyśmy postaci i własnoręcznie stworzyłyśmy postać...