Podglądałam panią kiedyś.

- Mnie? Kiedy?!

Trzy lata temu, kiedy została pani Profesjonalistką "Forbesa". Córka podwiozła mnie pod pani dom. Nikogo chyba nie było.

- A pies był?

Nie pamiętam.

- Ludzie czasem rzeczywiście zatrzymują się przy naszym domu i kiedy już wpadam w dumę, że go podziwiają, to oni machają ręką do naszego psa. Chunky uwielbia siedzieć na wysuniętym w stronę parku balkonie i patrzeć przed siebie.

Wygląda, jakby lewitował.

- Bo balkon jest szklany, podobnie jak przeważająca część elewacji. Dzięki temu otworzyliśmy dom na przestrzeń sąsiadującego z nim parku. Nie mamy w domu żadnego...