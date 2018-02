1 ZDJĘCIE Grzegorz Ślak (fot. KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Władze Wrocławia wysłały do konsorcjum spółek Wratislavia-Biodiesel, należących do biznesmena Grzegorza Ślaka, wezwanie do zapłaty 10 mln 307 tys. zł na rzecz piłkarskiego Śląska.