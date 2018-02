Rozmowa z Jarosławem Krauze, szefem klubu Rafała Dutkiewicza

Magdalena Kozioł: Czy Rafał Dutkiewicz może jeszcze zmienić zdanie i wystartować w wyborach na prezydenta Wrocławia?

Jarosław Krauze: Nie. Jasno zadeklarował, że to jego ostatnia kadencja, choć wiele osób chciałoby, by dalej zarządzał Wrocławiem. Nie dziwi mnie to. Przez kilkanaście lat nasze miasto stało się prawdziwie europejską metropolią, ludziom żyje się dobrze i optymistycznie patrzą w przyszłość. O tym mówią wyniki diagnozy społecznej.

Co się stanie z klubem Rafała Dutkiewicza i jego radnymi po wyborach?

– Czas pokaże. W naszym klubie są samorządowcy z wielką wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że należy to wykorzystać. Bardzo...