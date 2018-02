Wszyscy „pełnoprawni” emeryci, którzy mają ustalone prawo do emerytury i wiek, który uprawnia do przejścia na emeryturę powszechną, mogą zarabiać bez ograniczeń. Bez względu na to jak duży będzie ich dochód w ciągu roku – ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanych świadczeń. Inaczej wygląda jednak sytuacja rencistów i osób, które przeszły na „wcześniejszą” emeryturę. Jeśli nie poinformują Zakładu o dodatkowych dochodach, będą musiały zwrócić wypłacone świadczenia.