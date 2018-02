12 ZDJĘĆ Nowa wiertnica dla misji PAH w Sudanie Południowym (Fot. Taban Dominic/PAH)

Wrocławska firma Futuro Finance sfinansowała zakup maszyny wiertniczej do budowy studni w Sudanie Południowym. Koszt sprzętu to ok. 138 tys. zł, a pierwsze odwierty odbędą się jeszcze w styczniu.