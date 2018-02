Kamila miała 24 lata. Skończyła chemię na Politechnice Wrocławskiej. W lipcu obroniła pracę i została inżynierem, ale nie chciała zostać we Wrocławiu. Wróciła do rodzinnego Lubania.

Po stażu w miejscowym sanepidzie dostała pracę. Bardzo się z niej cieszyła. I z powrotu do domu. I na dwupokojowe mieszkanie przy ul. Kopernika, które dostała od mamy Wioletty. Miała je już prawie umeblowane. Do mamy i 10-letniej siostry Natalii było z niego bardzo blisko. W Lubaniu miała też babcię, znajomych z liceum i przyjaciół. Gdy wracała do domu, czekał na nią pies Drops – kundelek, którego przygarnęła ze schroniska.