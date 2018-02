Budowę nowej linii tramwajowej na Ołtaszyn we wrześniu 2016 r. zapowiedział prezydent Rafał Dutkiewicz, w ramach tzw. Wrocławskiego Programu Tramwajowego. Zakłada on, że torowisko na to osiedle zostanie położone do 2022 r. W jakim wariancie, wciąż nie wiadomo. Urzędnicy przedstawili mieszkańcom miasta do konsultacji osiem propozycji dla tej trasy, ale żadna nie została jeszcze wybrana i żadna nie uwzględnia przedłużenia jej do wsi Wysoka w gminie Kobierzyce. Skąd więc wziął się ten pomysł? Teraz wójt Ryszard Pacholik, zadeklarował, że Kobierzyce dołożą się do wrocławskiej inwestycji.

– Najpierw – mówi wójt – musimy podpisać porozumienie, a potem ustalać wszystkie szczegóły współpracy, czyli trasę tej linii na naszym terenie i koszty, jakie poniesiemy...