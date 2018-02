Do zdarzenia doszło 24 września ubiegłego roku. 23-letni Patryk S. na klatce schodowej napadł Ukraińca Dymitra D., który wracał do mieszkania. Wynajmował je wspólnie z dwoma osobami swojej narodowości. Mieszkańcowi Żarowa nie spodobało się to, jakiego pochodzenia jest 20-latek.

– Patryk S. zaczął go szarpać, znieważać z powodu przynależności narodowej, mówił, że go pobije, groził gwałtem kobietom, które z nim mieszkały – Alinie i Wiktorii – opowiadał prokurator Tomasz Orepuk ze świdnickiej Prokuratury Okręgowej.