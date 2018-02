Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy mogli wyłudzić z wypożyczalni co najmniej osiemnaście luksusowych aut o łącznej wartości szacowanej na 2,5 mln zł. Działali w całym kraju, samochody były wypożyczane na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości. Następnie rozbierali je i sprzedawali na części. Sposób działania grupy był przemyślany i celowy: szef zlecał znalezienie pojazdu w wypożyczalni, kolejne osoby odbierały auto na podstawie podrobionych dokumentów. Wszystko wyglądało naturalnie i nie wzbudzało żadnych podejrzeń. Zgodnie z umową wypożyczony samochód bez większych problemów mógł poruszać się po całym kraju, jechał więc do umówionego miejsca, gdzie był demontowany na części. Jeszcze inne osoby zabezpieczały to miejsce, aby zminimalizować...