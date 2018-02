Rozmowa z prof. Urszulą Bonter

Beata Maciejewska: Niemieckie porno nie uchodzi za szczególnie wyrafinowane, więc aż boję się pytać, jak pani ocenia XVIII-wieczny bestseller literatury pornograficznej – „Listy o przygodach erotycznych we Wrocławiu”, będące przewodnikiem po tutejszych domach publicznych.

Prof. Urszula Bonter: W epoce Oświecenia za stolicę pornografii uważano Francję, więc wszystko porównywano do francuskich wzorców. I na takim tle niemiecka pornografia wygląda rzeczywiście przaśnie. Literatura francuska to arcydzieła, filozoficzne traktaty. Pornografia oznacza tam krytykę społeczną, co w niemieckim obszarze językowym występuje dużo rzadziej. Pornografia francuska jest też bardziej bezpośrednia w warstwie językowej. Czytelnik nie ma wątpliwości,...