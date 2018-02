Joanna Dzikowska: A jeśli napiszę coś brzydkiego, na przykład „ch**"...

Mariusz Pełechaty*: – Zależy, kto będzie odpowiadał. Jeśli wyślesz wiadomość na Facebooku portalu turystycznego Visit Wrocław, przeczytasz: „Hola, hola, Joanna. To kulturalne miasto. Powtórz swoje pytanie, najlepiej innymi słowami. Możesz też porozmawiać z naszym moderatorem”.

Operator komórkowy Play napisze: „Dziękujemy za wiadomość. Zapraszamy do kontaktu z konsultantem Play”.

A na kanale muzycznym 4Fun TV, który skierowany jest do młodych ludzi, dostaniesz odpowiedź: „Sama jesteś ch**! Doooobra, żart. Nie? No. Wpisz to samo – ale najlepiej innymi, ładniejszymi słowami, OK? Albo wróć do menu głównego. Jak tam chcesz,...