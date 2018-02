Kawiarnie prowadzone przez osoby niepełnosprawne to pomysł Amerykanów. Teraz otwierane są także w Polsce. Pierwszy taki lokal powstał w Poznaniu, następny w Warszawie, a kolejny wkrótce będzie działał również we Wrocławiu. To inicjatywa logopedki prof. Małgorzaty Młynarskiej i psychologa dr. hab. Tomasza Smereki ze Stowarzyszenia Dyna Lingua. Terapeuci podjęli się stworzenia miejsca pracy dla 11 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są to głównie chłopcy zmagający się z zespołami Aspergera i Downa. Zajęcia w kawiarni będą dla nich formą wspólnej terapii, podczas której osiągają znacznie lepsze efekty niż pojedynczo.

