Indeks Dow Jones spadł w poniedziałek aż o 1175 punktów, czyli o 4,6 proc. - najwięcej w historii w ciągu jednego dnia. I zapowiada się, że we wtorek będzie podobnie.?

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przed godziną 13 indeks WiG20 tracił 2,68 proc., a WiG – 2,73.

Na warszawskiej giełdzie notowanych jest kilka znanych dolnośląskich firm. Przedstawiamy notowania sprzed godz. 13. (w porównaniu do wartości akcji z poniedziałku):

Akcje Amrestu kosztowały 420 zł, co oznacza spadek o 3,2 proc. Ale podczas otwarcia wtorkowej sesji było to zaledwie 413 zł, więc spółka do południa odrobiła część strat (w ubiegłym roku oficjalnie siedziba Amrestu została przeniesiona z Wrocławia do Hiszpanii, ale w naszym mieście nadal działa centrala firmy,...