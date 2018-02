Na 10 miesięcy więzienia skazał Sąd Rejonowy w Świdnicy Krzysztofa R. Mieszkaniec Świdnicy ogłaszał się na jednym z miejscowych portali. 23 sierpnia ubiegłego roku napisała do niego Kaśka. Mówiła, że ma 14 lat. – Co jesteś w stanie zaoferować na spotkaniu? – pytał. – Seks francuski, miłość francuska, miałaś z tym do czynienia?

Gdy Kaśka powiedziała, że „tak” i spytała o „gumki”, bo boi się zajść w ciążę, obiecał, że je przywiezie. Później policjanci znaleźli je u niego.