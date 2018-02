Przy intensywnych opadach kanalizacja deszczowa w przejściach podziemnych na pl. Powstańców Warszawy, zwanym pl. Społecznym, nie nadąża odbierać całej spływającej tam wody. Tymczasem dla pieszych tunel to jedyny sposób, by przedostać się na drugą stronę ruchliwego skrzyżowania. Dlatego potrzebny jest nowy, bardziej wydajny system. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta szuka już wykonawcy, który go zamontuje, a także wybuduje dodatkowy rurociąg.?Prace mają zakończyć się do 30 czerwca.?

