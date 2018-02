14 ZDJĘĆ Bank mleka kobiecego w szpitalu przy ul.Borowskiej (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Dokładnie rok temu pierwsza dawka pokarmu z banku mleka przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu trafiła do noworodka. Teraz szpital planuje nawiązać umowy z innymi placówkami, by mogły korzystać z nadwyżek, których nie wykorzystują. Cały czas poszukiwane są także dawczynie.